Central Piedmont Celebrates International Education Week
The Central Piedmont Center for Global Engagement invites students and staff to join a weeklong celebration of global learning, culture, and connection at Central Piedmont.
Passport to the World: Photo Contest
Submit your best travel or cultural photos for a chance to win. Open all week to students and staff.
Mon., Nov. 17
- Cinema, scents & stories: Celebrating Tippi Hedren’s impact
11 a.m.–3 p.m. | Central Campus, Parr Center, Rooms 1000–1010
Tues., Nov. 18
- Flags & flavor
Noon–2 p.m. | Central Campus, Parr Center Quad
- The world comes to Charlotte
2–3 p.m. | Merancas Campus, Room 1241
- Employee Global Café
2–3 p.m. | Central Campus, Parr Building, Library Event Space (Room 2160)
Wed., Nov. 19
- Warm-up Wednesday: International edition
11 a.m.–12:30 p.m. | Harper Campus, Harper IV
- 2025 Study Abroad Fair
Noon–2 p.m. | Central Campus, Parr Center, 1st Floor Lobbies
- CCID 2nd Annual Virtual College Transfer Fair
2–5 p.m. | Virtual
Thurs., Nov. 20
- Gather and nourish: Mindful walking and connection conversations
11:30 a.m.–1 p.m. | Central Campus, Parr Center 0070 & Little Sugar Creek Greenway
- Budo: Japanese samurai and martial arts
1:30 p.m. | Levine Campus, Room 1418
- Film showing: The Wind Rises
3:30 p.m. | Levine Campus, Room 2150
- Passport to the World: Photo contest winner announcement
Noon–2 p.m. | Levine Campus, Room 3100
Fri., Nov. 21
- Central Piedmont World Cup
Noon–2 p.m. | Central Campus, Worrell Gym
Want to attend?
For full event details and registration, visit this form.