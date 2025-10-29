Wednesday, October 29, 2025
Faculty & Friends Concert At Charlotte Nov 4

Tue, Nov 04, 2025 | 7:30pm

Rowe, Rowe Recital Hall

9119 University Road, Charlotte, NC 28223

The UNC Charlotte Department of Music presents a Faculty & Friends concert. 

This concert is free for everyone!

PROGRAM

A la manière de Schumann                   Jean-Michel Defaye (1932-2025)

Kevin Dugat, trombone

Claudio Olivera, piano

Loisaida, My Love                               Jesse Montgomery (b. 1981)

Sequina DuBose, soprano

Mira Frisch, cello

Danza de la Mariposa                          Valerie Coleman (b. 1970)

Tango Études                                      Astor Piazzolla (1921-1992)

Jennifer Dior, flute

Three Songs, op. 10                             Samuel Barber (1910-1981)

Monica Hunter, soprano

Claudio Olivera, piano

Parto, parto, ma tu ben mio                         Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Susan Gouthro, soprano

Jessica Lindsey, clarinet

Claudio Olivera, piano

B Minor Waltz                                      Bill Evans (1929-1980)

Ain’t Misbehavin’                                 Thomas “Fats” Waller (1904-1943)

Dylan Savage, piano

Wingspan                                             Fransicsco Javier “Paco” de Alba

Jessica Lindsey, clarinet

Trumpet Sonata no. 1                             Nicole Piunno (b. 1985)

Eric Millard, trumpet

Claudio Olivera, piano

Morgen!                                                 Richard Strauss (1864-1949)

Susan Gouthro, soprano

David Russell, violin

Claudio Olivera, piano

Check out the digital programs here.

