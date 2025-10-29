Faculty & Friends Concert At Charlotte Nov 4
Tue, Nov 04, 2025 | 7:30pm
9119 University Road, Charlotte, NC 28223
The UNC Charlotte Department of Music presents a Faculty & Friends concert.
This concert is free for everyone!
PROGRAM
A la manière de Schumann Jean-Michel Defaye (1932-2025)
Kevin Dugat, trombone
Claudio Olivera, piano
Loisaida, My Love Jesse Montgomery (b. 1981)
Sequina DuBose, soprano
Mira Frisch, cello
Danza de la Mariposa Valerie Coleman (b. 1970)
Tango Études Astor Piazzolla (1921-1992)
Jennifer Dior, flute
Three Songs, op. 10 Samuel Barber (1910-1981)
Monica Hunter, soprano
Claudio Olivera, piano
Parto, parto, ma tu ben mio Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Susan Gouthro, soprano
Jessica Lindsey, clarinet
Claudio Olivera, piano
B Minor Waltz Bill Evans (1929-1980)
Ain’t Misbehavin’ Thomas “Fats” Waller (1904-1943)
Dylan Savage, piano
Wingspan Fransicsco Javier “Paco” de Alba
Jessica Lindsey, clarinet
Trumpet Sonata no. 1 Nicole Piunno (b. 1985)
Eric Millard, trumpet
Claudio Olivera, piano
Morgen! Richard Strauss (1864-1949)
Susan Gouthro, soprano
David Russell, violin
Claudio Olivera, piano
Check out the digital programs here.