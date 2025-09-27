Bookstore Hours At Central Piedmont By Campus

Friday, September 26, 2025
Bookstore hours at Central Piedmont vary by campus starting Mon., Sept. 29 through Fri., Dec. 19. Make sure to plan ahead — especially during the second 8-week session.  

Regular bookstore hours (Sept. 29 – Dec. 19): 

  • Central Campus 
    Mon. – Fri.: 8 a.m. – 5 p.m. (no change) 
  • Cato Campus
    Mon. – Thu.: 8 a.m. – 4 p.m.
    Fri.: 8 a.m. – 3 p.m. 
  • Levine Campus 
    Mon. – Thu.: 8 a.m. – 5 p.m.
    Fri.: 8 a.m. – 4 p.m. 

Special hours for second 8-week session: 

  • Sat., Oct. 18 
    Central & Levine only 
    10 a.m. – 2 p.m. 

 Extended hours (week of Oct. 20): 

  • Central Campus 
    Mon. – Thu.: 8:00 a.m. – 6:00 p.m.
    Fri: 8:00 a.m. – 5:00 p.m. 
  • Cato Campus 
    Mon. – Fri.: 8 a.m. – 5 p.m. 
  • Levine Campus 
    Mon. – Thu.: 8 a.m. – 6 p.m.
    Fri.: 8 a.m. – 5 p.m. 

Holiday closure: 
All bookstores will be closed from Mon., Dec. 22 – Thu., Jan. 1. 

