Bookstore Hours At Central Piedmont By Campus
Bookstore hours at Central Piedmont vary by campus starting Mon., Sept. 29 through Fri., Dec. 19. Make sure to plan ahead — especially during the second 8-week session.
Regular bookstore hours (Sept. 29 – Dec. 19):
- Central Campus
Mon. – Fri.: 8 a.m. – 5 p.m. (no change)
- Cato Campus
Mon. – Thu.: 8 a.m. – 4 p.m.
Fri.: 8 a.m. – 3 p.m.
- Levine Campus
Mon. – Thu.: 8 a.m. – 5 p.m.
Fri.: 8 a.m. – 4 p.m.
Special hours for second 8-week session:
- Sat., Oct. 18
Central & Levine only
10 a.m. – 2 p.m.
Extended hours (week of Oct. 20):
- Central Campus
Mon. – Thu.: 8:00 a.m. – 6:00 p.m.
Fri: 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
- Cato Campus
Mon. – Fri.: 8 a.m. – 5 p.m.
- Levine Campus
Mon. – Thu.: 8 a.m. – 6 p.m.
Fri.: 8 a.m. – 5 p.m.
Holiday closure:
All bookstores will be closed from Mon., Dec. 22 – Thu., Jan. 1.